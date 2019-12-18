Государство перешло все границы: Участники программ «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» пикетируют Кабмин (Фото)

Сегодня, 18 декабря, здание Кабмина пикетируют участники льготных жилищных программ «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%»* – переселенцы и участники АТО/ООС. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в акции протеста принимают участие около 30 человек.
В ноябре в Государственный бюджет на 2019 год были внесены изменения, благодаря чему дополнительно выделили 300 млн грн на программу «Доступное жилье» и 200 млн грн на новый проект – «Ипотека под 3%». Обе программы реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). Был проведен сбор заявок, определены участники под заявленные средства. Во исполнение требований программ люди начали оформлять документы, в том числе, заключать предварительные договора на приобретение жилья, нотариально заверять документы, некоторые уже оплатили залог продавцам и риелторам.
Но на днях стало известно, что заявленные 500 млн грн по факту так и не поступили на счета «Держмолодьжитло». В результате чего участники программ могут потерять уже потраченные свои средства. В этой связи люди вышли на пикет под здание Кабмина, где сегодня проходит заседание правительства, на котором, в том числе, должны распределяться средства.
«Мы не уйдем отсюда, пока не получим положительный ответ о перечислении средств на эти программы. Потому что конечный срок – 20 декабря, а сегодня уже 18-е. Бюджетный год заканчивается, и средства кроме того, что должны быть перечислены, их еще должны успеть освоить. Например, по программе "Доступное жилье" 50% средств должно поступить от государства, а вторая половина – это наши средства, деньги участников программы. По программе кредитования ("Ипотека под 3%", – ред.) также предусмотрена часть госсредств и часть собственных. Если государственные средства не освоят в этом году, то они вернутся обратно в бюджет», – пояснила организатор акции переселенка из Горловки Марина Малахова.
Сама Марина вошла в 30-ку участников программы «Ипотека под 3%» по Киеву. «Я среди 30-ти счастливчиков, которые так же, как и другие "попадают на деньги"», – дополнила она.
Переселенец из Горловки Юрий Воробьев уже 5 лет живет в Киеве вместе с супругой и взрослыми сыном и дочерью. Чтобы получить жилье на подконтрольной Украине территории, он пытается принимать участие в различных жилищных программах. Пока безуспешно. «Я пенсионер, поэтому могу участвовать не во всех программах. Например, в "Ипотеке под 3%" пенсионерам кредит на жилье не дают. Пробовал участвовать в программе "Доступное жилье", и не просто пробовал. В 2017 году мы здесь, под стенами Кабмина, голодали, чтобы эту анонсированную программу правительство все-таки запустило», – рассказал Воробьев «Донецким новостям».
По программе «Доступное жилье» Юрий сейчас 322-й в очереди. «Сейчас по очереди прошли чуть более 200 семей. И если программа будет продолжена, то по большому счету, за год-два и наша очередь подойдет», – уточнил он.
Кроме того, на неподконтрольной Донетчине у Юрия осталось два разрушенных войной дома – один около Донецкого аэропорта (в нем жили дети переселенца), а второй – в центре Горловки. Поэтому переселенец через суды пытается получить компенсацию за разрушенное жилье. «Суд первой инстанции у Кабмина я выиграл, суд присудил мне выплаты. Но Кабмин подал апелляцию и уже больше года они просто затягивают процесс. Если бы я получил эту компенсацию, то мне не нужно было бы участвовать в каких-то программах – у меня было бы достаточно средств, чтобы самостоятельно купить квартиру», – отметил горловчанин.
«На сегодняшнюю акцию пришел потому, что нужно что-то делать. Потому что государство перешло все границы. Люди нашли квартиры, заняли деньги на первые вложения, некоторые отдали задатки, а потом выясняется, что деньги так и не поступили», – пояснил Юрий Воробьев.
Переселенец Александр Фоминской – 264-й в очереди по программе «Доступное жилье», но также потенциальный участник программы «Ипотека под 3%». Вместе с супругой и сыном (сейчас мальчику 8 лет), а также матерью переехал в Киев из Горловки. «Моя очередь по программам еще не подошла, но я пришел на акцию, чтобы поддержать всех остальных переселенцев. Нужно помогать. Вот я "не попал" еще получается на залог и иные расходы, а мои друзья – "попали"», – поделился мужчина с «Донецкими новостями».
В ходе акции участники подписали обращение в адрес Кабинета министров и премьер-министра Алексея Гончарука с требованием выделить на жилищные программы необходимые средства до 20 декабря.
Позже глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный подтвердил участникам акции, что на сегодняшний день на счетах Фонда нет денег по жилищным программам «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».
Напомним, программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. На участие в ней зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. На выделенные 200 млн грн кредиты смогут получить 110 семей переселенцев и 110 семей участников АТО/ООС. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на дилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.
Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.
* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».