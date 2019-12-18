Государство перешло все границы: Участники программ «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» пикетируют Кабмин (Фото)

Сегодня, 18 декабря, здание Кабмина пикетируют участники льготных жилищных программ «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%»* – переселенцы и участники АТО/ООС. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в акции протеста принимают участие около 30 человек.

В ноябре в Государственный бюджет на 2019 год были внесены изменения, благодаря чему дополнительно выделили 300 млн грн на программу «Доступное жилье» и 200 млн грн на новый проект – «Ипотека под 3%». Обе программы реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). Был проведен сбор заявок, определены участники под заявленные средства. Во исполнение требований программ люди начали оформлять документы, в том числе, заключать предварительные договора на приобретение жилья, нотариально заверять документы, некоторые уже оплатили залог продавцам и риелторам.

Но на днях стало известно, что заявленные 500 млн грн по факту так и не поступили на счета «Держмолодьжитло». В результате чего участники программ могут потерять уже потраченные свои средства. В этой связи люди вышли на пикет под здание Кабмина, где сегодня проходит заседание правительства, на котором, в том числе, должны распределяться средства.

«Мы не уйдем отсюда, пока не получим положительный ответ о перечислении средств на эти программы. Потому что конечный срок – 20 декабря, а сегодня уже 18-е. Бюджетный год заканчивается, и средства кроме того, что должны быть перечислены, их еще должны успеть освоить. Например, по программе "Доступное жилье" 50% средств должно поступить от государства, а вторая половина – это наши средства, деньги участников программы. По программе кредитования ("Ипотека под 3%", – ред.) также предусмотрена часть госсредств и часть собственных. Если государственные средства не освоят в этом году, то они вернутся обратно в бюджет», – пояснила организатор акции переселенка из Горловки Марина Малахова.

Сама Марина вошла в 30-ку участников программы «Ипотека под 3%» по Киеву. «Я среди 30-ти счастливчиков, которые так же, как и другие "попадают на деньги"», – дополнила она.

Переселенец из Горловки Юрий Воробьев уже 5 лет живет в Киеве вместе с супругой и взрослыми сыном и дочерью. Чтобы получить жилье на подконтрольной Украине территории, он пытается принимать участие в различных жилищных программах. Пока безуспешно. «Я пенсионер, поэтому могу участвовать не во всех программах. Например, в "Ипотеке под 3%" пенсионерам кредит на жилье не дают. Пробовал участвовать в программе "Доступное жилье", и не просто пробовал. В 2017 году мы здесь, под стенами Кабмина, голодали, чтобы эту анонсированную программу правительство все-таки запустило», – рассказал Воробьев «Донецким новостям».

По программе «Доступное жилье» Юрий сейчас 322-й в очереди. «Сейчас по очереди прошли чуть более 200 семей. И если программа будет продолжена, то по большому счету, за год-два и наша очередь подойдет», – уточнил он.

Кроме того, на неподконтрольной Донетчине у Юрия осталось два разрушенных войной дома – один около Донецкого аэропорта (в нем жили дети переселенца), а второй – в центре Горловки. Поэтому переселенец через суды пытается получить компенсацию за разрушенное жилье. «Суд первой инстанции у Кабмина я выиграл, суд присудил мне выплаты. Но Кабмин подал апелляцию и уже больше года они просто затягивают процесс. Если бы я получил эту компенсацию, то мне не нужно было бы участвовать в каких-то программах – у меня было бы достаточно средств, чтобы самостоятельно купить квартиру», – отметил горловчанин.

«На сегодняшнюю акцию пришел потому, что нужно что-то делать. Потому что государство перешло все границы. Люди нашли квартиры, заняли деньги на первые вложения, некоторые отдали задатки, а потом выясняется, что деньги так и не поступили», – пояснил Юрий Воробьев.

Переселенец Александр Фоминской – 264-й в очереди по программе «Доступное жилье», но также потенциальный участник программы «Ипотека под 3%». Вместе с супругой и сыном (сейчас мальчику 8 лет), а также матерью переехал в Киев из Горловки. «Моя очередь по программам еще не подошла, но я пришел на акцию, чтобы поддержать всех остальных переселенцев. Нужно помогать. Вот я "не попал" еще получается на залог и иные расходы, а мои друзья – "попали"», – поделился мужчина с «Донецкими новостями».

В ходе акции участники подписали обращение в адрес Кабинета министров и премьер-министра Алексея Гончарука с требованием выделить на жилищные программы необходимые средства до 20 декабря.

Акция переселенцев и участников АТО/ООС

Позже глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный подтвердил участникам акции, что на сегодняшний день на счетах Фонда нет денег по жилищным программам «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».

Напомним, программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. На участие в ней зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. На выделенные 200 млн грн кредиты смогут получить 110 семей переселенцев и 110 семей участников АТО/ООС. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на дилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».