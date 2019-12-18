Оставил записку, что не вернется: На Луганщине 11-летний ребенок ушел из дома

В Северодонецке патрульные разыскали 11-летнего мальчика, который решил уйти из дома. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что сегодня, около 8 утра, в полицию обратилась взволнованная женщина и сообщила, что ее 11-летний сын ушел из дома в неизвестном направлении, пока она была в магазине. На телефонные звонки мальчик не отвечал. Также женщина сообщила, что ребенок оставил записку, в которой написал, что домой не вернется.

«Прибыв на место происшествия, инспекторы узнали всю необходимую информацию: в чем был одет, с кем дружит, возможные места пребывания, контактный телефон ребенка и отправились на поиски. Через некоторое время, в одном из соседних дворов на улице Менделеева, патрульные обнаружили похожего мальчика, который катался на качелях. На вопрос, почему он так поступил, пояснил, что мать его отругала за плохие оценки в школе и он обиделся на нее», – сообщили в полиции.

Патрульные отвели мальчика домой и передали матери. С обоими провели профилактическую беседу.