В РФ заявили, что положения закона об особом статусе и поправки в Конституцию «требуют прояснения»

В Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требуют прояснения. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, который был опубликован сегодня, 18 декабря.

В частности, в российском МИДе заявили, что продление закона об особом статусе Донбасса «образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 года и решений Нормандских саммитов». «Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов», – уверяют в РФ.

Там добавляют, что многие положения упомянутого закона устарели, а также что требуются коррективы.

«Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок. При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра», – утверждают в российском МИДе.

«Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения», – добавляют в РФ.

Напомним, в законопроекте №2598 по реформе децентрализации, поданном президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду как неотложный, нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.