На программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» деньги до сих пор не поступили, – Комнатный

На сегодняшний день на счетах «Держмолодьжитло» нет денег по жилищным программам «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%»*. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе акции переселенцев и участников АТО/ООС под стенами Кабмина заявил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«По программе "Доступное жилье" в этом году увеличено финансирование со 100 млн грн до 400 млн грн, а также выделены средства [200 млн грн] на новую программу по кредитованию ВПЛ и участников АТО/ООС ("Ипотека под 3%", – ред.). Паспорта бюджетных программ Минфином и Минрегионом утверждены, де-юре деньги выделены. Мы проводили все регламентные работы по приему заявок от граждан [на участие в программах], мы сформировали электронный реестр участников по обеим программам. На объем выделяемых средств люди были вызваны, они принесли пакеты своих документов, подобрали себе жилье на рынке недвижимости. Остался вопрос – профинансировать эти договоры», – сказал Комнатный.

Он подчеркнул, что для реализации программ «Держмолодьжитло» должно было получить деньги в начале декабря. «По состоянию на сегодня на счетах "Держмолодьжитло" по данным программа денег нет. Надеюсь, что они поступят в ближайшее время», – заявил он.

Он акцентировал, что за бюджетную политику, а следовательно и выделение средств, ответственно Министерство финансов Украины. «Почему нет средств – этот вопрос лучше адресовать Министерству финансов», – добавил глава «Держмолодьжитло».

Комнатный акцентировал, что деньги должны поступить до конца бюджетного года, на следующий год эти средства не переносятся.

«Я не могу комментировать, что будет с деньгами людей [которые уже вложили свои средства на данные программы]. Зависит от того, какие были договоренности у людей с продавцами – возвращается залог [за приобретаемую квартиру] или не возвращается, это индивидуальная ситуация каждой семьи», – сказал Комнатный.

При этом Комнатный отметил, что в сегодняшнем заседании Кабинета министров, на которое надеются участники программ в плане выделения средств на жилищные программы, он не принимает участие. «Я не являюсь членом правительства», – пояснил глава «Держмолодьжитло».

Как сообщалось ранее, сегодня под стенами Кабмина переселенцы и участники АТО/ООС провели акцию с требованием выделить обещанные средства по программам «Доступное жилье» (300 млн грн) и «Ипотека под 3%» (200 млн грн). Средства необходимо выделить до 20 декабря, иначе их не успеют освоить и деньги вернуться в бюджет. При этом во исполнение требований программ люди уже начали оформлять документы, в том числе, заключать предварительные договора на приобретение жилья, нотариально заверять документы, некоторые уже оплатили залог продавцам и риелторам. Если государство не выполнит свои обязательства, участники программ могут потерять уже вложенные средства.

Напомним, программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. На участие в ней зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. На выделенные 200 млн грн кредиты смогут получить 110 семей переселенцев и 110 семей участников АТО/ООС. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на дилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».