Изъяты наркотики на миллион гривен: В прокуратуре Луганщины рассказали о задержании парней и девушки (Фото)

На Луганщине ликвидирована преступная схема сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупных размерах. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

17 декабря в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны организатор схемы и его сообщники. По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года 23-летний житель Северодонецка организовал на территории области сбыт наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер.

К наркобизнесу он привлек 20-летнего парня и 22-летнюю девушку. Реализация происходила по следующей схеме: покупатели делали заказ и перечисляли деньги организатору на электронный кошелек. После поступления средств сообщники раскладывали так называемые «закладки», фотографировали их местонахождение и отправляли организатору преступной схемы для последующей переправки заказчикам.

При проведении обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято большое количество наркотических средств и психотропных веществ: кокаин, метадон, PVP, каннабис, амфетамин, метамфетамин, МДМА, галлюциногенные грибы и наркотические марки. Общая стоимость наркотовара по ценам «черного рынка» составляет более 1 млн грн.

Изъятое направлено на экспертизу. Сейчас готовятся сообщения о подозрениях по частям 1, 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ) УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения всем задержанным. Прокуратура будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение преступлений указанным лицам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.