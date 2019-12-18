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Украинцам запретили въезд в РФ по внутренним паспортам

18.12.19 12:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ», – написал Гончарук.

По словам премьера, таким образом должно уменьшиться время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Гончарук уточнил, что при въезде украинцев из России им будет достаточно предъявить на границе внутренний паспорт либо свидетельство о рождении.

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