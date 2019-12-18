Не более 10 тысяч гектаров: Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га после открытия земельного рынка. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. «Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более чем 200 тыс. га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одного до 10 тыс. га – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – сказал глава государства.

Кроме того, президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка. «Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что опасения фермеров относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев. «Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли», – сказал президент.

Владимир Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о рынке земли, заявил, что выносить вопрос продажи земли в Украине иностранным гражданам на всеукраинский референдум пока не актуально.