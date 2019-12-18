Зеленский призвал Раду обеспечить принятие закона о поддержке производителей сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 декабря, призвал правительство и Верховную Раду Украины безотлагательно обеспечить принятие закона о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отменить так называемые «соевые правки». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Аграрии Киевской области рассказали президенту, что из-за правки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые «соевые правки»), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС. Фермеры с площадью земли до 1 тыс. га не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны продукции.

Как пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №2446 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур». Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

«Вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правках ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (председателю фракции партии "Слуга народа" Давиду Арахамии – ред.), соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки"», – сказал Владимир Зеленский аграриям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га после открытия земельного рынка.