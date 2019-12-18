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Кабмин выделил более 322 млн грн на зарплату шахтерам

18.12.19 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины выделил более 322 млн грн на зарплату шахтерам. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

«Правительство направило 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам», – сказано в сообщении.

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