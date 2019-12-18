На Донетчине ликвидирован канал незаконного перемещения контрафактных сигарет (Фото)

В Донецкой области налоговая милиция и СБУ ликвидировали канал незаконного перемещения контрафактных сигарет. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, был перекрыт канал незаконного перемещения с временно неподконтрольной украинским властям части Донетчины фальсифицированных табачных изделий.

В рамках операции «Акциз-2019» и отработки оперативной информации на территории региона было обнаружено место накопления незаконно изготовленных табачных изделий, которые предназначались для незаконного сбыта на территории Украины.

Во избежание дальнейшего распространения контрафактной продукции был задержан грузовой автомобиль Renault, в котором находилось 583 ящика поддельных сигарет под видом известного бренда.

В результате мероприятий изъяты 291,5 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины стоимостью почти 14,6 млн грн и транспортное средство, с помощью которого осуществлялась незаконная транспортировка контрафактной продукции, на сумму 800 тыс. грн. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей – 15,4 млн грн.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия и транспортное средство.