Кремль с помощью Пушилина и Пасечника пытается заманить Зеленского в ловушку, – эксперт

Через заявления «главы ДНР» Дениса Пушилина и «главы ЛНР» Леонида Пасечника Кремль пытается заманить президента Украины Владимира Зеленского в ловушку. Так «Донецким новостям» политолог, доктор исторических наук Елена Галкина прокомментировала основные посылы совместного брифинга «глав республик», который прошел 17 декабря.

Галкина уверена, что выступления Пушилина и Пасечника – это, в том числе, попытка вернуть к себе внимание после встречи глав «нормандского формата» 9 декабря в Париже, на котором они не присутствовали.

«Поводом для заявлений стал и законопроект о децентрализации, который внес президент Украины Владимир Зеленский. Документ мало чем отличается от того, что вносил предыдущий президент Петр Порошенко. Единственное, там не упомянут какой-либо особый статус Донбасса. В целом этот законопроект на самом деле с Минскими соглашениями никак не связан», – считает политолог.

По мнению Галкиной, брифинг Пушилина и Пасечника был интересен тем, что лидеры «республик» высказалась практически по всем пунктам переговоров в рамках Минского и Нормандского процессов. «Среди высказанных ими тезисов: Зеленский продолжает политику Порошенко, не контролирует силовые структуры и радикальные группировки, поэтому в Париже присутствовал министр внутренних дел Аваков. Президент Украины якобы потому и не может обеспечить разведение вдоль всей линии соприкосновения. Еще тезис (повторили Путина) – что Киев, ставя условием контроль над границей перед местными выборами, якобы хочет на Донбассе повторения "резни" в Сребренице. Звучали и обвинения в фальсификации текста коммюнике по итогам саммита в Париже. И все это выводится на два требования: чтобы официальный Киев вел прямые переговоры с Донецком и Луганском, в том числе, в части согласования с ними процесса децентрализации в Украине. И второе требование – приверженность Минским соглашениям в строгом порядке, который определен Комплексом мер», – напомнила эксперт.

При этом Галкина подчеркивает, что из уст лидеров «Л-ДНР» в этот раз не звучало воинственной риторики. Все было довольно осторожно. «Например, не шла речь о политической и военной интеграции с РФ, о чем они любят говорить. Речь шла об экономической, социальной и культурной интеграции. Звучало обращение к международному сообществу, тезис о культурном и языковом "геноциде", который был организован "режимом Порошенко", что, по их мнению, продолжено "режимом Зеленского". Думаю, мысль Кремля состоит в следующем: прямые переговоры Киева с представителями оккупированных территорий являются неприемлемыми для Киева. И российская сторона считает, что таким образом поставит Зеленскому ловушку: на прямые переговоры Украина никогда не пойдет, после чего (по логике Кремля) можно обвинить Киев в саботировании Минских соглашений и требовать отмены санкций», – поясняет она.

В ходе брифинга Пасечник сообщил, что в «ЛНР» вслед за «ДНР» вскоре примут «закон о госгранице» с расширением территории до всей Луганской области по состоянию на начало 2014 года. По мнению Галкиной, тезис о «госграницах» «Л-ДНР» – это повышение ставок, нагнетание ситуации. «В той же "ДНР" этот "акт" был принят в конце ноябре – еще до переговоров Париже (и никак, по моему мнению, не подействовал на их исход). Кстати, подобные заявления делаются не в первый раз. Ранее представители "Л-ДНР" уже говорили, что видят свои границы в пределах всего региона. И ранее, и теперь этот прием не возымел какого-то действия», – подчеркнула она.

Лидеры «Л-ДНР» также заявили, что руководство Украины должно начать согласовывать вопросы реализации Минских соглашений с «республиками Донбасса» или признать свою неспособность выполнять «Минск-2». При этом Галкина акцентирует, что, например, изменения в Конституцию относительно децентрализации, «особого статуса» неподконтрольной части Донбасса должны обсуждаться уже после проведения на этих территориях украинских выборов. «В "Минске-2" упоминаются изменения Конституции в части децентрализации. Если смотреть на строгий порядок Комплекса мер, то этот пункт находится в самом конце. То есть, уже после выборов, проведенных по украинскому законодательству (с допуском украинских партий и т.д.). Изменения в Конституцию, которые должны быть согласованы с представителями "Л-ДНР" – предполагаются уже после выборов. Так что согласовываться они если и будут – то с теми представителями временно неподконтрольных территорий, которые будут избраны по украинскому законодательству», – подчеркивает политолог.

Пока, по ее мнению, мы видим достаточно четко сформулированную переговорную позицию России и «Л-ДНР». Обсуждение этой позиции и будет происходить до следующей встречи в «нормандском формате».

«Какую позицию будут вырабатывать Зеленский и его команда – вопрос чисто дипломатический. Ответить можно лишь зная подробно "кухню" процесса. Это игра нервов, аргументов – стратегия, в которой не должно быть ничего лишнего, непродуманного. Позиция кремлевской стороны высказана четко, но ее можно бить их же аргументами о порядке воплощения в жизнь договоренностей. Ведь как таковой строгий порядок в Минских соглашениях отсутствует. Есть статьи, которые привязаны друг к другу, есть – непривязанные ни к чему. И суть выработки "дорожной карты" – как раз в том, чтобы согласовать, какой пункт идет за каким – и все это соответствующим образом прописать», – резюмировала Галкина.