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ДТП на Донетчине: Столкнулись две легковушки

18.12.19 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Между селами в Славянском районе Донетчины столкнулись две легковушки. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 17 декабря в начале седьмого вечера при неблагоприятных погодных условиях на автодороге между селами Майдан и Прелестное произошло дорожно-транспортное происшествие.

«ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Opel Omega", который двигался навстречу. В результате аварии 39-летний водитель "Лады" получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель другого транспортного средства не пострадал. Оба оказались местными жителями», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Проводится следствие.

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