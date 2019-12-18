Не осталось розыскных собак: В «ДНР» служебное собаководство – в ужасном состоянии

В неподконтрольном украинской власти Донецке не осталось тренировочных баз для служебного собаководства, ездить приходится в Горловку на старый стадион. Как сообщает местная газета, об этом рассказала дончанка, кинолог инструктор-дрессировщик Ольга Дмитрук.

«Спорт с собаками на территории [неподконтрольного] Донбасса находится в ужасном состоянии – нет дрессировочной базы надлежащего уровня, не ведутся учебно-тренировочные мероприятия. Вы знаете, что в Донецке практически не осталось розыскных собак? А ведь это серьезная проблема!» – отметила она.

По ее словам, в довоенное время «Украинская федерация спорта с собаками арендовала площадки, был договор со стадионом "Кировец", там проводили разные соревнования». Сейчас собаководы Донецка и этой возможности лишены. В городе даже нет ни одной оборудованной по нормам площадки для выгула собак. «Сегодня я знаю пару мест в разных районах Донецка, но они ничем не огорожены, энтузиасты поставили там какие-то барьеры, но это совсем не то, конечно», – говорит Дмитрук. Владельцы собак вынуждены заниматься с питомцами на пустырях, стадионах, в школьных дворах.

Ближайший тренировочный центр теперь есть только в Горловке, действует «при разваливающемся стадионе». «Вот вчера, к примеру, мы ездили на тренировку в Горловку, ближе к Донецку аналогичных площадок нет. А там очень хороший центр обучения собак, прекрасная база, созданная энтузиастами при разваливающемся стадионе. Им хотя бы разрешили пользоваться территорией, а в Донецке такой возможности нет. Правда, занимались мы в Горловке под грохот канонады, но это уже реалии сегодняшнего дня», – рассказывает Дмитрук.

Также в «ДНР» кинологи не могут повышать свой профессиональный уровень. «Мы сегодня оказались в полной изоляции – Кинологический союз Украины отсюда ушел, к нам оттуда не приезжают специалисты. Раньше у нас была возможность ездить на семинары, тренинги, но сегодня, к сожалению, с собакой выехать с нашей территории куда-то, хоть в Украину, хоть в Россию, очень дорого, да и психологически тяжело, это ведь пересечение границы, одно только оформление ветеринарных документов чего стоит», – сетует «республиканский» кинолог.

«Многие наши кинологи, к сожалению, не могут повышать уровень своего мастерства, лишь единицам это удается. Я выезжала два года назад в Москву на два семинара. Финансово это очень накладно. Но самое плохое то, что к нам никто не едет на проведение выставок, соревнований, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов», – дополнила она.

Местные кинологи попытались объединиться в общественную организацию – но и это в «ДНР» невозможно, т. к. отсутствует «закон» об общественных объединениях граждан. А без своей организации они не могут взаимодействовать с российскими коллегами, не имеют возможности официально создавать тренировочные центры и спецплощадки для выгула и пр.

Как ранее «Донецким новостям» сообщил судья Кинологического союза Украины по рабочим качествам Валерий Высоцкий, в «ДНР» не осталось известных кинологов.