Через две недели ужесточится наказание для любителей выпить за рулем

В соответствии с изменениями в украинском законодательстве, с 1 января 2020 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителей будут привлекать уже не к административной, а к уголовной ответственности, сообщает «Автотема».

Сообщается, что в Уголовном кодексе Украины через две недели официально появится новая статья – 286-1. Если полиция выявит пьяного водителя, то на первый раз его оштрафуют на сумму от 17 до 32 тыс. грн и лишат водительских прав на срок до 3-х лет. При повторном таком нарушении штраф увеличится до 51 тыс. грн, а права заберут на срок от 2-х до 3-х лет.

При этом такие водители получат судимость. Информация о судимости (даже о погашенной) будет храниться в базе данных полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, с наличием судимости могут быть проблемы с трудоустройством. Причем, это может затронуть даже близких родственников.

Авторы, разработавшие статью 286-1 УК Украины, надеются, что усиление ответственности поможет снизить в нашей стране количество «пьяных» ДТП.

Водители, попавшиеся на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения до 1 января 2020 года, будут привлекаться только к административной ответственности.