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Жители Попасной останутся без воды: В ЛЭО намерены обесточить водоканал

18.12.19 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) собирается отключить Попаснянский водоканал за долги. Отключение ожидается 19 декабря. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

«Уважаемые жители города Попасная! Коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" информирует. В связи с предупреждением от ООО "ЛЭО", 19.12.2019 года в 09:00 будут обесточены насосные станции ЗФС (Западной фильтровальной станции – ред.). Просьба сделать необходимый запас воды», – говорится в сообщении.

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