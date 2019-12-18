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На шахте на Донетчине произошел обвал: Продолжаются поиски горняка

18.12.19 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 18 декабря, произошел обвал на государственной шахте «Южнодонбасская № 1» в городе Угледар (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

Информацию Волынцу передал глава профсоюзной ячейки этого предприятия Евгений Марусенко.

Как сообщается, на шахте «Южнодонбасская № 1» сегодня в 1:35 в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м произошел обвал.

В зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. Шахта не работает.

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