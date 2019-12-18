Под Радой протестуют горняки, – Волынец (Фото)

Сегодня, 18 декабря, под стенами Верховной Рады и у Кабмина проходит акция протеста горняков. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 10:30 отчитались об участии в шахтерской предупредительной акции протеста: "Селидовуголь", "Новогродовка 1-3", "Котляревская", "Кураховская", шахта "Украина", шахта "Горская", шахта "Тошковская", шахта "Новодружеская", шахта им. Капустина, шахта им. Мельникова, шахта "Привольнянская", шахта "Капитальная"», – написал Волынец.

По его словам, горняки госшахт протестуют, требуя право на достойные условия работы, выступая против нарушения трудового законодательства и накопления долгов по зарплате.

Ранее Волынец сообщал, что горняки и шахтерские семьи, независимые профсоюзники проведут предупредительную акцию протеста у зданий Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.