«В Еленовке в Донецк – жесть»: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «12:38. Бахмут – Горловка. Только из Украины, проехали в 12:15 и там, и тут можно сказать "сквозняком". Но в Украину на "нулевом" не считала, люди говорят, человек 300 и на посту далеко за туалеты, на 14 шлепали между машинами. Месиво, грязь, машин море, очень далеко от того как обычно садимся».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «10:50. Каргилл. Льгота перед мостом в Украину»;

Oleg: «13:06. Каргилл в Украину с моста в два ряда»;

Alisa: «13:42. В Марьинке до броневика никого, после броневика 8 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александра: «10:40. Еленовка. На "нуле" много пеших»;

Алексей: «10:46. Еленовка в сторону Украины. Обычная 80-90. Льгота 30»;

Юрий: «11:53. Еленовка. Все очень медленно»;

«Администратор»: «13:20. В Еленовке в Донецк – жесть, почти до нулевого поста очередь»;

Владимир: «13:57. Еленовка. В районе магазина движение так себе».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Vladimir: «11:02. Октябрь в Мариуполь. Полная задница между таможней и постом полиции. Очередь на все село»;

Александра: «12:34. В Мариуполь. ДНР – примерно 30 машин, буфер забит полностью, все село»;

Марина: «13:53. Гнутово – буфер весь стоит».

КПВВ «Станица Луганская»: