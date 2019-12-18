«В Еленовке в Донецк – жесть»: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 18 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «12:38. Бахмут – Горловка. Только из Украины, проехали в 12:15 и там, и тут можно сказать "сквозняком". Но в Украину на "нулевом" не считала, люди говорят, человек 300 и на посту далеко за туалеты, на 14 шлепали между машинами. Месиво, грязь, машин море, очень далеко от того как обычно садимся».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Сергей: «10:50. Каргилл. Льгота перед мостом в Украину»;
- Oleg: «13:06. Каргилл в Украину с моста в два ряда»;
- Alisa: «13:42. В Марьинке до броневика никого, после броневика 8 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Александра: «10:40. Еленовка. На "нуле" много пеших»;
- Алексей: «10:46. Еленовка в сторону Украины. Обычная 80-90. Льгота 30»;
- Юрий: «11:53. Еленовка. Все очень медленно»;
- «Администратор»: «13:20. В Еленовке в Донецк – жесть, почти до нулевого поста очередь»;
- Владимир: «13:57. Еленовка. В районе магазина движение так себе».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Vladimir: «11:02. Октябрь в Мариуполь. Полная задница между таможней и постом полиции. Очередь на все село»;
- Александра: «12:34. В Мариуполь. ДНР – примерно 30 машин, буфер забит полностью, все село»;
- Марина: «13:53. Гнутово – буфер весь стоит».
КПВВ «Станица Луганская»:
- «Администратор»: «11:29. Сейчас на автобус под горой ЛНР человек сто стоит. Даже такси проблема, чтобы подъехать к Луганску».