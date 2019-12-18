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«В Еленовке в Донецк – жесть»: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 декабря

18.12.19 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «12:38. Бахмут – Горловка. Только из Украины, проехали в 12:15 и там, и тут можно сказать "сквозняком". Но в Украину на "нулевом" не считала, люди говорят, человек 300 и на посту далеко за туалеты, на 14 шлепали между машинами. Месиво, грязь, машин море, очень далеко от того как обычно садимся».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Сергей: «10:50. Каргилл. Льгота перед мостом в Украину»;
  • Oleg: «13:06. Каргилл в Украину с моста в два ряда»;
  • Alisa: «13:42. В Марьинке до броневика никого, после броневика 8 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Александра: «10:40. Еленовка. На "нуле" много пеших»;
  • Алексей: «10:46. Еленовка в сторону Украины. Обычная 80-90. Льгота 30»;
  • Юрий: «11:53. Еленовка. Все очень медленно»;
  • «Администратор»: «13:20. В Еленовке в Донецк – жесть, почти до нулевого поста очередь»;
  • Владимир: «13:57. Еленовка. В районе магазина движение так себе».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Vladimir: «11:02. Октябрь в Мариуполь. Полная задница между таможней и постом полиции. Очередь на все село»;
  • Александра: «12:34. В Мариуполь. ДНР – примерно 30 машин, буфер забит полностью, все село»;
  • Марина: «13:53. Гнутово – буфер весь стоит».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • «Администратор»: «11:29. Сейчас на автобус под горой ЛНР человек сто стоит. Даже такси проблема, чтобы подъехать к Луганску».

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