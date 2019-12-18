Отвязка выплат от прожиточного минимума: Соколовская пояснила, как в Украине повысят соцвыплаты

В Украине, в том числе на Донбассе, отвязка ряда выплат от прожиточного минимума, которая предусмотрена подготовленным Министерством социальной политики законопроектом, позволит аккумулировать средства и повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщает сегодня, 18 декабря, пресс-служба ведомства.

«Прожиточный минимум потерял свой смысл, его повышение не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. У моей бабушки пенсия 2 100 грн, ей не хватает этих денег, как и большинству пенсионеров. Мы исправим эту несправедливость, "отвяжем" прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышения и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп», – сказала Соколовская.

Она отметила, что сегодня, 18 декабря, в Верховной Раде состоятся парламентские слушания по подготовленному Минсоцполитики законопроекту об отвязке ряда выплат прожиточного минимума.

Как подчеркнула Соколовская, эта инициатива позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. При этом, в перспективе – увеличение размера соцвыплат почти в два раза.

По информации ведомства, если законопроект одобрит парламент, то с 1 января 2021 года будет введен термин «минимальный должностной оклад», что планово составляет 50% минимальной заработной платы для расчета зарплат работников бюджетной сферы.

В то же время, штрафы/пени за различные нарушения будут рассчитывать по новым определениям "расчетная единица" и "штрафная ставка", которые будут утверждаться Государственным бюджетом накануне нового бюджетного года.