Перечислил 11 млн грн: На Донетчине бизнесмен получил 8 лет тюрьмы за финансирование «ДНР»

В Донецкой области к 8 годам тюрьмы заочно осужден руководитель предприятия, который финансировал незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в 2015 году житель неподконтрольной Макеевки перерегистрировал украинское общество с ограниченной ответственностью на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Там он открыл счет в так называемом «центральном республиканском банке ДНР».

«Предприниматель ежегодно перечислял в бюджет боевиков почти 11 млн грн. Также, задокументированы факты безвозмездной передачи злоумышленником продовольственных наборов для нужд "Макеевской городской администрации ДНР"», – сказано в сообщении.

Решением Константиновского горрайонного суда фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение», – добавили в СБУ.