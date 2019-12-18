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В Украине введут электронные ученические и студенческие билеты

18.12.19 17:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине в 2020-2021 учебном году правительство введет в тестовом режиме электронные билеты для учеников и студентов. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 декабря, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Уточняется, что воспользоваться электронные ученические и студенческие билетами можно будет через мобильное приложение «Дія», которое работает в бета-версии.

«Такие е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика, а также будут сохранять соответствующие права на льготы. Бумажные документы продолжают действовать», – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки должны технически обеспечить возможность формирования электронных билетов.

Также в пресс-службе отметили, что Е-студенческий и Е-ученический билеты предоставляют все права на льготы, которые имеют учащиеся и студенты.

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