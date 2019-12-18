В «Л-ДНР» передовые позиции НВФ усиливают противотанковыми ракетными комплексами

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) усиливает передовые позиции дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов. Об этом сегодня, 18 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает поддерживать в готовности к применению соединения и части 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации и усиливает боевые способности передовых подразделений», – отметил Гуцуляк.

В частности, по данным ГУР, проводятся тренировки артиллерийских подразделений с отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые позиции, управления огнем и нанесения огневого поражения подразделениям Объединенных сил. При этом, НВФ продолжают нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем.

«В то же время российские оккупанты усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирование открытия огня», – сообщил Дмитрий Гуцуляк.