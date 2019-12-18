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Консультации юриста 24/7: Для переселенцев создали чат-бот

18.12.19 17:14
Фото: пресс-служба БФ «Право на защиту»
Фото: пресс-служба БФ «Право на защиту»

Для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера. Сегодня, 17 декабря, началось тестирование разработки. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

«Сегодня, специально к Международному дню мигранта, мы знакомим вас с нашей новой разработкой – Юридический советник для переселенцев. Все быстро и удобно! С сегодняшнего дня мы начинаем тестирование разработки. Хотим сделать чат-бот максимально удобным и полезным, поэтому будем благодарны за ваш отзыв и оценку относительно его работы», – говорится в сообщении.

Юридический советник – это простой и удобный в пользовании чат-бот, созданный для помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта, в решении различных юридических проблем.

Он работает 24 часа 7 дней в неделю и позволяет:

  • быстро получить юридическую консультацию по актуальным для переселенцев вопросам;
  • за несколько кликов загрузить образцы документов в различных категориях дел;
  • легко найти адреса нужных государственных учреждений и организаций и подать заявки онлайн.

В рабочее время задать вопрос юристу можно по телефонам горячей линии, указанным на странице чат-бота.

Страница чат-бота – Юридический советник для переселенцев.

Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.

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