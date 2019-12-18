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Обстрел Марьинки: Погиб мирный житель

18.12.19 15:02
/ Фото: radiosvoboda.org

Сегодня, 18 декабря, в результате обстрела Марьинки (Донецкая обл.) незаконными вооруженными формированиями (НВФ) погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель», – сообщили в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, что военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного огня противника в секторе обстрела.

К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

«Эта гибель мирного жителя в Марьинке в очередной раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса», – отметили в пресс-центре.

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