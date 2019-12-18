В «ДНР» появился новый вид спорта (Фото)

В «ДНР» появился новый вид спорта – бочча. Об этом сообщает «республиканская» газета.

Бочча (ит. boccia – шар, мяч) – паралимпийский вид спорта, относящийся к категории игр с мячом для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми формами поражения центральной нервной системы. В 1984 году бочча впервые была включена в программу Паралимпийских летних игр.

Утверждается, что данный вид спорта появился на неподконтрольной Украине части Донетчины недавно, именно при «ДНР». «Были приобретены комплекты для игры, и этот вид спортивной деятельности начал развиваться. Его очень любят наши спортсмены», – говорит директор «Донецкого республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта» Оксана Черникова, дополнив, что полноценно развить в «республике» данный вид спорта достаточно тяжело.

Она пояснила, что для игры в бочча нужен специальный комплект, состоящий из 13-ти кожаных мячей – 6-ти синих, 6-ти красных и 1 белого, а также площадка с абсолютно ровным полом. «Каждый мяч набит песком и имеет неидеальную форму, поэтому трудно предугадать, в каком направлении и по какой траектории он может покатиться. Здесь уже многое зависит и от самого броска, так как мячи не подпрыгивают, а просто катятся… Одновременно играть могут команды от одного до трех человек. Это может быть как личная встреча, так и командное состязание два на два или три на три, вне зависимости от пола и возраста. При этом мячи делятся поровну», – рассказала Черникова.

Суть игры заключается в следующем. В ходе жеребьевки определяется команда, имеющая возможность выбрать цвет мячей, которыми будет играть. Затем один из игроков команды выбрасывает в поле мяч белого цвета.

Белый мяч – это джек-бол, с которого и начинается сам матч. Игрок, бросивший джек-бол, первым бросает и свой мяч, а только потом может бросать оппонент. Принцип заключается в том, чтобы доставить как можно больше своих мячей максимально близко к джек-болу.

«Каждый матч проходит в несколько периодов. Если команда состоит из одного или двух человек, то периодов будет четыре, а команды из трех человек играют по 6 периодов. Очередность бросков определяется по тому, чей мяч находится ближе к джек-болу. Та команда, чей мяч находится дальше от белого мяча, будет бросать до тех пор, пока ее мяч не станет к джек-болу ближе. Период завершается, когда каждый игрок команды выбросил все свои мячи. Затем определяется, мяч чьей команды находится ближе к джек-болу, и считают очки. Расстояние от цветного мяча до белого часто измеряется с точностью до миллиметров. Каждый мяч, находящийся к джек-болу ближе мяча противника, приносит команде один балл. По такому же принципу проходят и все остальные периоды, а затем сумма баллов за весь сыгранный матч определяет победителя соревнований. По сумме очков всех сыгранных эндов определяется победитель матча», – рассказала Черникова.

Мяч можно выбрасывать рукой или толкать ногой. Если из-за физического состояния человека не хватает амплитуды движения конечностей, он может использовать специальный желоб для выбрасывания мяча.

Сейчас бочча особо распространена в Донецке, Макеевке, Харцызске, Горловке и Снежном.