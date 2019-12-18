Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: Стало известно, когда нардепы рассмотрят законопроект

Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сегодня, 18 декабря, передает «РБК – Украина».

По ее словам, народные депутаты не успеют принять законопроект за основу до конца текущего года. «Комитет рекомендовал включить этот законопроект в повестку дня и принять за основу, а дальше дорабатывать... Мы должны были проголосовать за его включение в повестку дня еще вчера. Он стоял, он был подан в перечне законопроектов, которые мы должны включить, а соответственно рассмотреть уже в январе. Потому что здесь (в этом году, – ред.) мы уже не успеем», – заявила Третьякова.

Ранее Третьякова пояснила, что законопроект № 2083-д не предусматривает выплату наличными пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также она сообщала, что Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов создаст рабочую группу по доработке законопроекта № 2083-д.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте.