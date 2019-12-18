Задержан иностранец: На Луганщине СБУ пресекла попытку дестабилизировать ситуацию

На Луганщине Служба безопасности Украины пресекла очередную попытку спецслужб Российской Федерации дестабилизировать обстановку через деятельность международных криминальных кругов. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«По оперативной информации, представители международных криминальных кругов координируют деятельность так называемых воров в законе и связанных с ними организованных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По замыслу кураторов из РФ, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе», – говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, в Луганскую область под чужим именем прибыл уголовник с одной из стран Южного Кавказа, ранее объявленный в Украине в розыск. Злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса области. Иностранец также планировал использовать механизм влияния на местные органы власти.

«Действиями уголовника руководил связанный со спецслужбами РФ, 5 раз судимый Лоту Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока», – уточнили в Службе безопасности.

Во время обысков по месту временного проживания злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.