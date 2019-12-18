От протезов до Пушкина: В «ДНР» показали, что печатают на 3D-принтерах (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке работает предприятие по изготовлению 3D-принтеров и печати на них. Как сообщает местная газета, сейчас в «ДНР» 3D-печать применяется для изготовления имплантов и протезов, но с помощью этой технологии недавно удалось создать памятник Пушкину.

Как отметил руководитель проекта Михаил Кондрусь, первоначально они хотели лишь производить 3D-принтеры и поставлять их в учебные заведения и на иные предприятия. Но воплотить задуманное не удалось. «Финансирования в необходимом объеме не было. Нам, впрочем, удалось разместить в республике небольшое количество принтеров. Также мы по собственной инициативе предоставили оборудование некоторым школам Донецка», – рассказал он.

Когда планы с производством 3D-принтер не реализовались, дончане начали изготавливать на них медицинские изделия. Импланты и протезы, напечатанные на 3D-принтере, применяются при операциях на ключицах, лопатках, тазобедренных костях и пр. Кондрусь отметил плюсы такой 3D-печати: «Во-первых, высокая скорость изготовления. Стандартное создание протезов занимает слишком много времени, которого у пациента может и не быть. Печать протезов, напротив, происходит довольно быстро. Во-вторых, малый вес, который также может подвергаться изменениям в ту или иную сторону. В-третьих, материалы для изготовления позвонков обладают пористой структурой, поэтому готовые имплантаты быстро зарастают костной тканью и превращаются в полноценную часть человеческого тела. С помощью технологий трехмерной печати врачи успешно устраняют проблемы с межпозвоночными дисками».

Разработчик сообщил, что их импланты применяют на базе нейрохирургических отделений «республиканского тавтологического центра» Донецка и Клинической рудничной больницы Макеевки.

3D-принтер в Донецке

Из крупных проектов – печать памятника Пушкину, который установлен в Буденновском районе Донецка вместо прежнего разрушенного. «Наши 3D-художники приступили к моделированию и визуализации компьютерной 3D-модели памятника. После создания модели, печати ее масштабной копии и всех ступеней согласования мы сделали сосуд, только оболочку с толщиной стенки 3–5 мм. Разрезали ее на фрагменты и отправили в печать. Более 20 кг пластика, 30 фрагментов и порядка 1 000 часов на создание. Учитывая параллельность процессов 3D-печати, памятник был изготовлен за 1–2 недели», – пояснил Кондрусь.

«Следующий этап после печати и сборки фрагментов в единую фигуру – это обработка поверхности, заливка бетоном, обработка, транспортировка и снова обработка. Мы взяли эту фигуру, установили ее в специальную конструкцию, засыпали и плотно забили песок, чтобы во время заливки и трамбовки бетона фигура не изменила форму… После отливки и небольшой паузы для схватывания бетоносмеси памятник с трудом привели в вертикальное положение пятеро взрослых и крепких мужчин. После механической подготовки поверхности последовали следующие покрытия: праймер, грунт, грунт-шпаклевка, снова грунт и много затирки», – продолжил мужчина.

А вот с транспортировкой Пушкина возникли трудности. Вес памятника оказался больше, чем прогнозировали – 400-500 кг. Для переноса скульптуры задействовали проходящих мимо мужчин. «Так вот, наша пятерка, а также десяток прохожих с трудом перенесли памятник на 20 метров ближе к транспорту, уложили его на мешки с песком, после чего Пушкин поехал к месту установки. Устанавливали классика на специальный клей, после чего сделали пару дополнительных отверстий и закрепили в них анкеры», – завершил рассказ Кондрусь.

Новый памятник Пушкину, установленный в августе 2019 года

Как сообщалось ранее, в Буденовском районе Донецка разрушался памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный еще в 1959 году. От статуи откалывались фрагменты – у поэта уже не было руки, лицо было изуродовано. Но при «ДНР» памятник продолжали просто красить серебрянкой ко дню рождения Пушкина. После того, возмущений местных жителей в соцсетях в 2018 году памятник просто запеленали в пленку и обмотали скотчем. А после того, как спустя год новый облик памятника попал в интернет, его и вовсе снесли и пообещали поставить новый, как в Москве. В августе 2019 года на месте прежнего «серебряного» Пушкина появился новый – «бронзовый».