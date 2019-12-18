Акция «Ринат Ахметов – детям!»: Воспитанники Мариупольского интерната № 2 совершили путешествие в мир профессий

Школа-интернат № 2 расположена в спальном районе, на левом берегу реки Кальчик, в Мариуполе. Здесь постоянно живут и учатся около 80 детей, у большинства нет близких, которые могли бы сказать им доброе слово, дать совет или ободряюще похлопать по плечу. С недавних пор ситуация начала меняться – в интернат регулярно приезжают люди, которых они хорошо знают и которым безоговорочно доверяют. Это звезды телеканала «Украина», амбассадоры Фонда Рината Ахметова, они проводят для ребят мотивационные лекции – рассказывают, как добивались успеха, помогают найти свой талант и развить его. В декабре встречи проходят под девизом «Твоя суперпрофессия». Формат тоже изменился. Теперь это не просто лекции, а настоящее путешествие в мир профессий, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова дает ребятам представление о разных сферах занятости, показывает многообразие выбора и помогает сделать первые шаги на пути к успеху. Сегодня дети смогут попробовать себя в пяти популярных и востребованных профессиях», – сказал менеджер проектов Фонда Андрей Хворостянко, предваряя мероприятие.

Посланник доброй воли Рината Ахметова Андрей Дебрин в приветственном слове также подчеркнул, что новые мотивационные встречи дают детям возможность на практике понять, какая сфера деятельности им нравится, а какая не принесет радости.

«Мечтать – здорово. Но нужно пробовать себя в разных ролях. Возможно, после прикосновения к какой-то профессии родится новая мечта», – сказал амбассадор.

Фотограф, видеоблогер, медик, бариста и парикмахер-стилист – таким было «меню» вечера. В просторном спортзале интерната было оборудовано пять «тренировочных станций», каждой из которой руководил профессионал своего дела. Дети за вечер успевали поработать и в кофейне, и в салоне красоты. А еще – «оживляли» манекен, у которого «остановилось сердце», и создавали художественные портреты друг друга.

Дима Беликов, 12-летний мальчик, испробовал все пять профессий, но больше всего ему понравилась работа видеоблогера.

«Меня усыновили в Америку, и теперь я буду снимать оттуда блоги, чтобы мои друзья из интерната не забывали обо мне», – говорит мальчик.

Настя Безрук давно мечтает стать воспитателем, но встреча, организованная Фондом Рината Ахметова, пришлась ей по душе: «Нас научили первичным навыкам, которые нужны не только профессионалам. Уметь запустить человеку сердце – это пригодится кому угодно. Варить вкусный кофе, возможно, и не так важно, но лишним не будет. Ну, а правильно фотографировать и снимать видео в наше время должны вообще все».

После работы на каждой станции все получали наклейки, которые затем вешали на доску голосования за «профессию дня». Для детей из школы-интерната № 2 самой привлекательной показалась профессия парикмахера-стилиста. За нее проголосовали 60% участников.

«Фонд Рината Ахметова приехал к нам с мотивационной встречей уже в пятый раз. И каждый раз я вижу, что дети открываются все больше. Это очень важно. Потому что общение со взрослыми счастливыми людьми нашим детям очень необходимо. Это то, чего им больше всего не хватает в жизни. У нас замечательные педагоги, но это люди, которые с детьми постоянно. Им нужны люди со стороны. Тем более, что амбассадоры Фонда приходят заряжать энергией добра и позитива. Очень важно для детей встретиться с реальными представителями популярных профессий. В общении с ними ребята понимают, что все эти профессии могут приносить им и средства на жизнь и удовольствие», – сказала Людмила Ивановна Шухман, педагог-организатор Мариупольской школы-интерната № 2.

В декабре в интернатных учреждениях Донецкой области проходит цикл мотивационных встреч «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила». Это продолжение крупнейшей в Украине Акции «Ринат Ахметов – детям!», которая за 19 лет стала непрерывной традицией добра и личного участия в жизни каждого ребенка. Только за последние пять лет ее участниками стали 700 тыс. детей, а в этом году к ним присоединятся еще 90 тыс. мальчиков и девочек.

В течение всего 2019 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 4 цикла встреч на тему «Твоя суперсила» для более чем 800 детей в возрасте 9–18 лет из 9 интернатов. В эти дни встречи продолжаются в рамках Акции «Ринат Ахметов – детям!». Ребята получают не только подарки, но и самое главное – поддержку и осознание того, что они нужны в этом мире.