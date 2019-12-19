В слове «республика» – буква N: В «ДНР» попытались объяснить опечатку в своих «паспортах»

«Заместитель начальника миграционной службы МВД ДНР» Игорь Скребов не мог пояснить, почему в «паспорте ДНР» на 11-й странице в слове «республика» буква «И» написана как «N». Данную тему много месяцев обсуждают в социальных сетях, но никто из представителей «миграционной службы ДНР» на этот вопрос так и не ответил, передают «Донецкие новости».

«В самом деле, данная тема неоднократно поднималась… – в разрезе того, что в дальнейшем это даст повод для признания этих паспортов недействительными. Однако из большого количества паспортов, выданных на территории ДНР, ни один из них не был признан недействительным на этом основании», – лишь сообщил Скребов в интервью «республиканской» газете.

Отметим, что действительно, на 11-й странице «паспорта ДНР» в слове «республика» вместо буквы «И» написана латинская «N». Причем ошибка допущена только на одной странице.

Напомним, что собственные паспорта в «ДНР» начали выдавать в марте 2016-го. Первым обладателем «документа» стал «глава республики» Александр Захарченко.

«Документы», выданные в «Л-ДНР», признаны только частично признанной Южной Осетией и временно – Россией. В Москве уточняли, что данная мера будет действовать до урегулирования ситуации в этом регионе. Обладатели «республиканских паспортов», в частности, имеют право безвизового въезда в Россию.

С 2016 года по 1 мая более 350 тыс. человек изъявили желание получить «паспорта ДНР».