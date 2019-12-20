В «ДНР»: Звезда сериала «Глухарь» попала в СИЗО Донецка (Фото)

В «ДНР» уже 6-й раз приехала российская актриса театра и кино Виктория Тарасова, известная, прежде всего, по роли офицера полиции Ирины Зиминой в телесериале «Глухарь». В декабре она посетила Донецкий следственный изолятор, это ее уже второй визит в данное СИЗО. Об этом сообщает местная газета.

В СИЗО Тарасова провел встречу с несовершеннолетними арестованными. «Актриса пыталась общаться с подростками на их языке – насколько это возможно. Впрочем, для нее это не составляет большого труда – сын актрисы тоже доставлял ей проблем более чем достаточно, особенно в подростковом возрасте… Саму актрису, по ее словам, жизнь тоже не баловала – муж фактически бросил ее с маленьким сыном прямо в роддоме», – говорится в статье.

Тарасовой вручили икону и шкатулку, изготовленные осужденными.

Как сообщалось ранее, первый визит Тарасовой в «ДНР» состоялся в декабре 2018 года. К этому моменту она уже была внесена в украинскую базу «Миротворец» – за визит в аннексированный Крым.