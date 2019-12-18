В Северодонецке 43% жителей – переселенцы: Власти рассказали, почему не могут обеспечить их жильем

В Северодонецке на учете состоят 49 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это 43% населения города. Основной проблемой остается обеспечение ВПЛ жильем. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, представитель секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека посетил Северодонецкий городской совет и Департамент социальной защиты населения Луганской ОГА с целью «мониторинга состояния обеспечения прав лиц из числа гражданского населения, пострадавшего от временной оккупации и вооруженного конфликта, в том числе ВПЛ, создания надлежащих условий для граждан при прохождении КПВВ».

На момент визита в Северодонецке было зарегистрировано более 49 тыс. переселенцев (население города – 115 тыс. чел), из них 62% – пенсионеры. Доля детей-ВПЛ составляет 18,5% (3061 чел.) от общей численности детей в Северодонецке.

«Руководством городского совета было отмечено, что, несмотря на усилия, прилагаемые органами власти, основной проблемой остается обеспечение ВПЛ жильем. Отсутствие помещений для создания фондов временного или социального жилья, а также средств в местном бюджете для софинансирования (30%) по программе "Доступное жилье", делает невозможным обеспечение ВПЛ любым жильем, в том числе работников перемещенных государственных учреждений и органов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области 855 переселенцев-участников АТО/ООС состоят на учете для получения компенсации на покупку / строительство жилья. «Общая потребность в средствах на эти цели составляет 797,3 млн грн. За период 2018-2019 годов только 10 человек указанной категории были обеспечены жильем», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Луганской области жилищной программой «Доступное жилье» воспользовался лишь один человек, а выделенные на регион средства пришлось вернуть в госбюджет.