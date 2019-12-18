В Покровской оперзоне произошло более 600 ДТП: Погибли 19 человек

С начала года в Покровской оперативной зоне (Донецкая обл.) произошло 625 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 153 из них – с пострадавшими, в результате которых 19 человек погибли, а 206 – получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

Как отмечается, только с начала декабря на территории обслуживания Покровского отдела полиции произошло 49 аварий, из которых 10 – с пострадавшими. Вследствие данных ДТП 10 человек травмировались, один человек погиб.

По информации полиции, самые распространенные причины аварий – превышение скоростного режима и несоблюдение Правил дорожного движения.

Напомним, пешеходы, оказавшиеся виновниками ДТП, теперь обязаны отвечать материально за свои действия – такое решение вынес Верховный суд Украины. По мнению правоведов, это обещает революцию в судах и на дорогах, главным итогом которой может стать снижение количества ДТП по вине пешеходов.