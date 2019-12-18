Работа над концепцией переходного правосудия для Украины завершена

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ВОТ) завершила работу над концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщает «УНН» .

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич принял участие в публичном обсуждении « Безопасная реинтеграция 2019-2020: итоги и перспективы» в рамках Национальной платформы « Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

« В рамках национальной платформы говорили о главных вызовах, которые перед нами стоят на этом непростом пути», – отметил Кориневич.

Так, обсудили применение элементов переходного правосудия к ситуациям в Крыму и на Донбассе. « Рабочая группа по вопросам реинтеграции ВОТ завершила работу над Концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы», – сообщили в представительстве.

Постоянный представитель отметил, что для целей восприятия и понимания обществом основ переходного правосудия необходима отдельная коммуникация и работа с ключевыми стейкхолдерами.

Отмечается, что удалось обсудить вопрос амнистии и того, что она не может применяться к тем лицам, которые совершили военные преступления, преступления против человечности, другие серьезные нарушения прав человека.