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Отрезаны от мира блокпостами и грязью: Как живут люди в Богдановке, где произошло разведение войск (Фото)

18.12.19 19:18
Фото: Facebook / Andrej Stryzhak
Фото: Facebook / Andrej Stryzhak

Жители населенного пункта Богдановка (Донецкая обл.) отрезаны от остального мира блокпостами и грязью. Об этом сегодня, 18 декабря, рассказал белорусский общественный активист и волонтер Андрей Стрижак на своей странице в Facebook, после посещения поселка.

По его словам, на участке разведения сил и средств Богдановка – Петровское позиции сторон находятся в поле и отведение войск почти никак не затрагивает жителей Богдановки.

«Апатия. 7 оставшихся жителей утопающей в грязи Богдановки за шесть лет войны уже разуверились в каких-то изменениях к лучшему. По свидетельствам местных, главные проблемы, которые несет с собой война: разбитая дорога, затрудненный доступ к медицине, банковским и почтовым услугам, возможность совершить покупки и увидеться с родными», – написал Стрижак.

Фото: Facebook / Andrej Stryzhak

Он уточнил, что люди, которые живут здесь, «отрезаны от остального мира блокпостами и грязью».

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств. 6 декабря на участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка, закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Также сообщалось, что украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского Донецкой области, где недавно состоялось разведение войск.

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