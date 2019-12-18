Гибель мирного жителя в Марьинке: Правоохранители начали расследование по статье «Теракт»

На Донетчине правоохранители начали расследование в связи с гибелью мирного жителя в результате обстрела Марьинки незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Открыто уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, сегодня, 18 декабря, около 12:37, с временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями «ДНР» произведен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному жителю Марьинки, который в это время находился во дворе собственного дома.

От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.

«Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления. Досудебное расследование продолжается», – отметили в прокуратуре.