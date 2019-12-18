«Дело о бронежилетах»: Генерала Марченко выпустили из СИЗО – Порошенко внес залог

Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, обвиняемого по «делу о бронежилетах», освободили из СИЗО. За него накануне пятый президент Украины Петр Порошенко внес 19 из 20 млн грн залога, передает «Сегодня.ua».

Общаясь с журналистами после своего освобождения, генерал опроверг вменяемые ему обвинения. «Ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть одна маленькая функция – это контроль качества, согласно той документации, которая есть у Министерства обороны. Ни я, ни мои подчиненные никаких нарушений своих обязанностей не совершали. Я несу за это полную ответственность», – сказал он.

Марченко утверждает, что открытое в отношении него производство было сфабриковано, однако не смог сказать, кому это может быть выгодно.

В свою очередь Петр Порошенко поздравил Марченко с освобождением. «Я счастлив лично поздравить киборга Марченко с освобождением, и поблагодарить за огромную работу по защите родной земли, которую он делал в течение пяти лет», – сказал лидер партии «Европейская солидарность».

Он поблагодарил генерала за командирскую позицию: «Командир, как и капитан, идет последним. Позиция: "Я не позволю себе уйти, пока моя команда будет находиться там", действительно заслуживает уважения».

По словам Порошенко, сейчас предпринимаются попытки переписать историю последних 5 лет, подорвать доверие к армии, к украинским офицерам и генералам, которые бросили все и в 2014 году ушли на фронт. «Сегодня в лице генерала Марченко я хочу поблагодарить всех наших героев, которые сделали большой вклад, чтобы страна была сохранена. Я буду делать все, чтобы этого не допустить [переписывания истории]. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, каждого воина было защищено», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что Дмитрий Марченко проходит в качестве подозреваемого в уголовном производстве о коррупции при закупках военного имущества для военнослужащих. Государственное бюро расследований предполагает, что чиновники Минобороны украли на военной форме и бронежилетах 100 млн грн. Марченко был арестован с возможностью залога в 76 млн грн, но позже ему назначили содержание под стражей с залогом в 20 млн грн. За три дня более 3 тысяч активистов собрали на залог более 1 млн грн, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко.