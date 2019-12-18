От 1 тысячи гривен: Народные депутаты решили помочь онкобольным детям «Охматдета»

Сегодня, 18 декабря, в ходе пленарного заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что поступило предложение накануне Дня святого Николая помочь онкобольным детям в «Охматдете» и перечислить деньги на их лечение, передает «Сегодня.ua».

«Я думаю будет правильно, чтобы это не была инициатива одной политсилы. Было бы правильно перечислить в поддержку детей по 1 тыс. грн от каждого народного депутата. Я надеюсь, что все это поддержат и это поможет детям…», – сказал он, и зал встретил такое предложение бурными аплодисментами.

В то же время из зала кто-то выступил с предложением отдать всю зарплату, на что Разумков ответил: «Кто желает… Я присоединяюсь, я с вами перечислю зарплату. Договорились». Он добавил, что желающие могут дать и более 1 тыс. грн.

Отметим, что зарплата народного депутата составляет десятки тысяч гривен. Например, в декабре прошлого года зарплата с учетом различных доплат составляла около 60 тыс. грн, с 1 января 2019 года оклады повысили на 15%.

В то же время Дмитрий Разумков ранее заявлял, что хочет увеличения окладов нардепам, что 40 тыс. грн для депутата – недостаточно.