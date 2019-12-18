Донетчина: Вуз-переселенец получит от ЕС грант 750 тыс. евро

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) состоялось торжественное подписание контракта в рамках проекта «Повышение качества и актуальности профессионального образования для Новой украинской школы в Донецкой области». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Мероприятие прошло 16 декабря в вузе-переселенце Горловский институт иностранных языков. Проект будет выполняться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года при финансовой поддержке Европейского Союза. Общая сумма гранта составляет 750 тыс. евро.

«Задачами проекта являются улучшение условий проживания и работы студентов и сотрудников, внедрение в образовательный процесс новых цифровых технологий и учебных материалов, совершенствование системы социального взаимодействия студентов и местного сообщества», – говорится в сообщении.

На торжественной церемонии контракт подписали заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и директор Горловского института иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет» Евгения Белицкая.

Как уточняется, указанный проект является инвестицией в развитие молодежи Донецкой области, которая «демонстрирует способность брать на себя лидерскую роль в росте украинского общества».