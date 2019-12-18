Украина отменяет упрощенное пересечение границы с РФ: Что изменится и почему

С 1 марта 2020 года пересекать границу с РФ украинцы смогут только по загранпаспортам. Что сопутствует этому нововведению, пишет «РБК-Украина».

Так, на данный момент режим поездок граждан Украины и России регулируется соглашениями от 1997 и 2011 годов, которые позволяют пересекать границу с внутренним паспортом, загранпаспортом, дипломатическим и т. д. В то же время в законе, который регулирует порядок въезда и выезда граждан Украины, нет упоминания о внутреннем паспорте.

По данным Пограничной службы, низкая степень защиты паспорта гражданина Украины в форме книжечки и свидетельства о рождении приводит к росту случаев подделки этих документов. А бумажный паспорт может использоваться для пересечения границы третьими лицами, в том числе преступниками.

В то же время в паспорте и свидетельстве о рождении не содержится информация латиницей, что делает невозможным автоматическое считывание информации с документов при пограничном контроле, а также проверку по базам Интерпола.

В правительстве пришли к выводу, что в условиях агрессии России упрощенный режим пересечения границы создает непропорциональные угрозы национальной безопасности.

С 1 марта 2020 года отменяется возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Предполагается, что такая отсрочка позволит заинтересованным украинцам оформить паспорта для выезда за границу.

Ранее сообщалось, что, как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в 2020 году украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.