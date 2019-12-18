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Трехстороння контактная группа уже 8 часов не может начать заседание, – источник

18.12.19 17:59

В Минске из-за задержки сверки списков на обмен в гуманитарной подгруппе уже восемь часов не может начаться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает журналист UATV Юлия Божко на своей странице в Facebook.

«Уже восемь часов, как стороны Трехсторонней контактной группы не могут начать заседание. По крайней мере, официальной информации нет. Говорят, вопрос уперся в списки их должны были сверить в гуманитарной подгруппе. Очень надеюсь, что все же будет какой-то итог встречи. Ждем, затаив дыхание», – пишет журналист.

Напомним, что сегодня, 18 декабря, в Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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