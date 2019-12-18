В «Л-ДНР» участники НВФ удерживают в плену 250 человек

На неподконтрольном Донбассе в плену незаконных вооруженных формирований (НВФ), поддерживаемых Россией, находятся 250 человек, передает «Радио Свобода» со ссылкой на данные, предоставленные Службой безопасности Украины (СБУ).

«По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек», – отметили в СБУ.

В конце октября СБУ в ответ на запрос «Радио Свобода» сообщила, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и представителями НВФ состоялся очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле «306 на 74». Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако одна из них решила остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал НВФ 233 человека.

Как известно, 9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, в частности, договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по формуле «всех на всех» до 31 декабря.