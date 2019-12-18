До и после ремонта: Как выглядит Сватовский мост (Фото)

Новый Сватовский мост через реку Красная (Луганская обл.) стал главным объектом восстановления дорожной инфраструктуры (искусственные сооружения) в 2019 году. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Как отмечается, Сватовский мост имеет большое значение для экономики Сватовского района и Луганской области поскольку он расположен на дороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» (км 136+662) и соединяет Харьковскую и Луганскую области, а также районы Луганской области. «Старый мост за время эксплуатации (он был построен в 1963 году) получил значительные разрушения. В последние годы движение по нему ограничивалось как по грузу, так и по скорости транспортных средств. Именно поэтому, при поддержке "Укравдодора" и правительства Украины было принято решение о его капитальном ремонте», – говорится в сообщении.

Как отмечается, хотя ремонт Сватовского моста относится к капитальному ремонту, по факту, говорится о полном восстановлении моста. Представители Службы автомобильных дорог в Луганской области проводили постоянный контроль качества на месте проведения работ.

Длина моста составляет 101 метр , ширина 10 метров . Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.