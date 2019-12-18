СБУ блокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации (Фото)

Контрразведка Служба безопасности Украины блокировала две попытки вывоза из нашей страны комплектующих для военной авиации, в частности в страну-агрессор. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке продажи иностранцу партии товаров военного назначения.

Во время проведения обысков в арендованном мужчиной складском помещении следователи изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты были украдены из воинских частей. Сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

«Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что контрразведчики СБУ также блокировали попытку украинского гражданина вывезти на поезде «Кишинев-Москва» в Россию 10 комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.

«Составлен протокол о нарушении таможенных правил, изъято оборудование проходит экспертизу для последующего принятия решения о начале досудебного расследования по ст. 333 УК Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.