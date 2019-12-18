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На Луганщине перекрыли канал нелегальной перевозки пассажиров из «ЛНР»

18.12.19 20:04
Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

На Луганщине правоохранители перекрыли канал незаконной перевозки людей из «ЛНР» на подконтрольную территорию Украины. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по информации прокуратуры, 18 декабря 2019 года был задокументирован факт организации и нелегальной перевозки 8 человек по маршруту Свердловск – Вознесеновка (до переименования – Червонопартизанск) – Гуково (Россия) – Чертково (Россия) – Марковка через закрытый пункт пропуска «Червонопартизанск».

При пересечении госграницы на пропускном пункте «Меловое» канал нелегальной переправки был перекрыт правоохранителями. Как установлено следствием, нелегальные пассажироперевозки организовал житель неподконтрольной территории Луганщины.

«Сейчас решается вопрос о сообщение последнему о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрании меры пресечения. Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет», – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

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