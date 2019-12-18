В «ЛНР» определили свою границу по территоррии всей Луганщины

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области «народный совет ЛНР» сегодня, 18 декабря, принял «закон», который устанавливает границы «ЛНР» по границам всей Луганской области. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

«Граница у нас будет по бывшую Луганскую область – не та, которая у нас сейчас, в связи с военным положением, а именно граница, в которой выходили мы все на референдум», – сказал «председатель народного совета ЛНР» Денис Мирошниченко.

«Этим законом мы определяем государственную границу Луганской народной республики в пределах административной границы бывшей Луганской области Украины. На период военного положения граница будет временно проходить по линии разграничения», – сообщил в Твиттер «глава ЛНР» Леонид Пасечник

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 29 ноября «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «О государственной границе ДНР». «Граница ДНР» определена по территории всей Донецкой области. Бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев назвал этот «закон» пощечиной от РФ перед встречей в нормандском формате.