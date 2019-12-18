Мариуполь увеличит финансирование программы поддержки вузов-переселенцев

В Мариуполе в следующем 2020 году увеличится доля муниципальной поддержки высших учебных заведений. Финансирование предусмотрено как для мариупольских вузов, так и для вузов-переселенцев. Об этом в ходе обсуждения проекта бюджета-2020 сообщил заместитель Мариупольского городского головы Михаил Ивченко, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По его словам, на реализацию этих проектов в 2020 году планируют выделить порядка 20 млн грн.

Так, программа поддержки вузов включает в себя реконструкцию зданий под общежитие, ремонт лаборатории инклюзивного образования, ряд инфраструктурных проектов по повышению энергоэффективности зданий вузов. Также в следующем году предусмотрено дофинансирование программы «Бюджет участия» – в ней смогут участвовать и университеты.

Городской голова Вадим Бойченко подчеркнул важность развития студенчества, как опорной точки будущего экономического роста Мариуполя. «Каждый студент, приезжающий в город, несет с собой дополнительные инвестиции в экономику. Наши университеты продолжают развиваться и привлекают студентов из разных городов страны и мира. Корпуса для вузов-переселенцев мы приобрели. Теперь нужно создать условия для проживания. Для Мариуполя это станет ключом к развитию студенчества. Главное – мы создаем новые возможности для молодежи», – заявил мэр.