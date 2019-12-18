Децентрализация: В план формирования территорий громад Луганщины внесены изменения

Сегодня, 18 декабря, Кабинет министров Украины утвердил изменения в перспективный план формирования территорий громад Луганской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Так, в перспективном плане Луганской области уточнили состав Новоастраханской, Счастьенской, Новопсковской, Сватовской, Широковской, Старобельской и Чмировской громад.

Кроме того, перспективный план области дополнили Великочерниговской, Веселовской, Калмыковской, Подгорьевской, Красноталовской, Нижнетепловской и Коломыйческой громадами.

Также из перспективного плана изъяли Каменскую громаду.

«Эти изменения в перспективных планах областей позволят добавленным к ним громадам перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, а также получить субвенцию на развитие инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на сегодня уже есть 24 объединенные территориальные громады (ОТГ). По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%. В ЛугОВГА создана интерактивная карта децентрализации в регионе. В громадах Луганской области будут созданы Центры безопасности.