Дело MH17: Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

Владимир Цемах, фигурант дела о сбивания малайзийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов. Об этом сообщил адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.российскому государственному агентству новостей ТАСС

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат.

«Все это вопиющие нарушения прав человека», – сказал российский юрист.

Ранее сам Цемах заявлял в эфире телеканала «Россия-24», что «рассматривает» возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование прокуратуры Нидерландов задержать Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы малайзийского Boeing над временно неподконтрольной украинской власти частью территории Донецкой области противоречит международным нормам.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы самолета Боинг-777 рейса MH17.