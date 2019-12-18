Кто в январе рискует остаться с черным экраном и куда исчезнет бесплатное ТВ

Медиарынок Украины переживает ряд исторических перемен. Одна из самых важных произойдет 20 января 2020 года, когда 4 медиагруппы: «Медиа Группа Украина» («Украина», НЛО TV, «Индиго»), «1+1 Media» («1+1», «2+2», ТЕТ, УНИАН, «Плюсплюс», «Бигуди»), StarLightMedia (СТБ, «Новый канал», ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм») закодируют свой спутниковый сигнал.

Обычному зрителю могут быть неясны причины и следствия телевизионных процессов, которые происходят на рынке. Однако они есть, ведь медийщики, помимо запуска платной модели потребления телевизионного контента (PayTV), хотят упорядочить и правила игры на рынке, что, в конечном счете, должно привести к развитию и росту производства качественного локального контента. К тому же это не наше ноу-хау: за границей закодированный спутник – решение, к которому страны пришли много лет назад.

Стоит отметить, что кодируются большая часть общенациональных, но не все украинские каналы. В открытом доступе останутся «Общественный» (UA: Перший и другие каналы группы) и часть информационных телеканалов.

Итак, основными шагами по становлению рынка PayTV в Украине являются отключение аналогового сигнала (состоялось в 2018 году), кодирование спутникового сигнала медиагрупп, переход каналов в HD и борьба с пиратством.

КОДИРОВАНИЕ СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА МЕДИАГРУПП

Наступает самый интересный этап, к которому медиагруппы начали готовиться с начала 2019-го: были закуплены супернадежные системы кодирования Verimatrix, предотвращающие кардшаринг, официальные дистрибьюторы завезли рекордное количество сет-топ-боксов, а DTH операторы (XtraTV и Viasat) активно выстраивают сеть дистрибьюторов и уже потирают руки в ожидании притока абонентов.

Что же произойдет 20 января 2020-го? В 03:00 состоится кодирование спутникового сигнала, и любимые топовые украинские каналы исчезнут из эфира. А будет такой «армагеддон» у 4,2 млн домохозяйств, которые используют бесплатный спутниковый сигнал. И чтобы избежать этого, желательно уже сейчас определиться с выбором телевизионной услуги. На абонентах, которые уже платят за ТВ, кодирование никак не отразится.

Какие есть предложения на рынке? В чем их плюсы-минусы? Давайте разберемся.

1. Эфирное цифровое телевидение / Т2

Эфирное цифровое ТВ – Т2 от провайдера «Зеонбуд» характерно тем, что абонентская плата не взимается. Из входных затрат – эфирная антенна, требующая установки, и если телевизор без цифрового приемника, нужно добавить еще внешний прибор. На территории Украины таким образом можно получить 32 телеканала и местные телепрограммы. Данный тип приема может стать хорошей альтернативой для тех, кто решит попрощаться со спутником.

Плюс – отсутствие абонплаты. Минус – если вы привыкли к большему разнообразию каналов, то вскоре придется задуматься о подключении к еще одному провайдеру. Да и качество в пакете «Зеонбуда» останется SD, а украинские телеканалы в HD-качестве в пакет Т2 не попадут.

2. Спутниковое телевидение

Поменять спутник на спутник может стать простым и логичным решением. Для этого необходимо заменить старый спутниковый приемник (не поддерживающий систему кодирования Verimatrix) новым.

Важно: если антенна уже есть, менять ее не нужно. Если антенны нет, надо обратиться к специалистам по установке и подключению спутникового оборудования.

Существуют варианты, предлагаемые DTH-платформами Xtra TV и Viasat. Они могут предложить вам самостоятельную замену сет-топ-бокса или вызов мастера, который поможет все наладить. Затем нужно выбрать пакет телеканалов и внести абонентскую плату, варьируется она от 49 до 249 грн. Сет-топ-бокс можно приобрести за 1099 грн или же взять в аренду, от 30 грн в месяц.

Плюсы этого решения – надежность, гарантия качества и поддержка. Минус – стартовые затраты.

Далее стоит обратить внимание на сертифицированные приемники с поддержкой системы кодирования Verimatrix, которые будут распространяться в розничных сетях под торговой маркой «УТБ». Цена – 1099 грн. Они предложат на выбор одну из DTH-платформ Xtra TV и Viasat. Эти приемники можно установить самостоятельно и подключить пакет Xtra TV или Viasat, руководствуясь простыми инструкциями или позвонив в службу поддержки выбранного оператора.

С этим решением вы получаете все привилегии подключения к одной из DTH-платформ, плюс возможность самостоятельного выбора и настройки. Что, в итоге, вполне неплохо. К тому же каждая из платформ, дабы привлечь к себе абонентов, будет сейчас предлагать выгодные решения («плюшки» для клиентов). Например, Xtra TV уже сейчас предлагает 5-дневный промопериод на все каналы. А еще есть ряд специальных предложений для тех, кто впервые подключается к услуге. Абонент Xtra TV сможет смотреть каналы еще и на дополнительных экранах – скачав приложение для Smart TV (на базе Android) – мобильном телефоне и планшете (IOS, Android), при условии наличия интернета. Это значит: три экрана при оплате одного.

Но и это еще не все. На рынке предлагаются комбинированные сет-топ-боксы спутник+эфир. С таким приемником каналы медиагрупп можно принимать из эфира, остальные каналы, как и прежде, со спутника. Это решение обойдется дороже и может оказаться менее удобным.

Важно: в Украине есть много территорий, где единственным вариантом получения ТВ сигнала остается спутник.

3. Кабельное ТВ, IPTV, OTT

Еще одним способом не остаться без контента является подключение к кабельному оператору. Для этого достаточно поинтересоваться, какие операторы есть в вашем доме/местности, и подать заявку на подключение.

Также в многоквартирном доме скорее всего имеется (возможно, и не один) интернет-провайдер, узнайте, предоставляет ли он абонентам услугу IPTV. Как правило, комплект "интернет+ТВ" обходится выгоднее, чем приобретение услуг раздельно.

Если же услуги ТВ у провайдера нет, тогда можно самостоятельно приобрести один из ОТТ-сервисов: Oll.TV, Megogo, Divan.TV или другой. Принцип работы отличается от IPTV тем, что вы не привязаны к сети своего оператора и услугу можете получать в любой точке Украины, где есть интернет. Для приема понадобится телевизор со SmartTV либо приставка на Android и собственно доступ к сети интернет. Из плюсов – ОТТ-операторы позволяют смотреть услугу ТВ на нескольких устройствах одновременно: телевизор, смартфон, планшет, компьютер, приставка. Но справедливости ради отметим, что спутниковые платформы тоже научились это делать. Из минусов – качество проводного интернета не везде идеально, а значит, интернет-соединение может обрываться.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ И БЛЕК-АУТЫ

Абоненты, которые уже платят за ТВ или являются пользователями Т2, с информационной кампанией не столкнутся. Все остальные уже с 4 ноября наблюдают маятниковые отключения сигнала, так называемые блек-ауты: это когда в пике телесмотрения изображение на экране закрывается картинкой с предупреждением о скорой кодировке и рекомендацией обратиться к официальному провайдеру.

Время задуматься и еще раз перечитать пункт «Кодирование спутникового сигнала медиагрупп».

ПОДАРОК ПОД ЕЛОЧКУ

Не лишайте себя преимущества потребления отечественного контента. Ведь телевизор остается одним из самых доступных и любимых развлечений украинцев. В преддверии новогодних праздников советуем ознакомиться и выбрать решение, которое точно подойдет вам, родителям, родственникам, друзьям, и сделать этот замечательный подарок себе и близким! Главное, помните, что повышенный спрос может стать полем для спекулятивных решений: поэтому покупайте устройства только в проверенных магазинах электроники или у официальных провайдеров ТВ-услуг.

Источник: «Сегодня.ua»